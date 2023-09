Le Président de la République est arrivé lundi soir à New York.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, est arrivé lundi soir à New York pour participer à la 78ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le président de la République est accompagné d’une importante délégation, avec laquelle il participera à plusieurs réunions de haut niveau dans le cadre de la soixante-dix-huitième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui vise à relancer « l’Agenda 2030 » pour le Développement Durable, convenu en 2015, qui couvre l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le rechauffement climatique, le financement des domaines de développement, la prévention des épidémies, la préparation et à la riposte, la couverture sanitaire universelle, la lutte contre la tuberculose et le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

Selon le Secrétaire Général des Nations Unies Antonio Guterres, 140 dirigeants mondiaux participent à cette session.