Le Président de la République accueille les Mauritaniens rapatriés du Soudan.

Le Président de la République a accueilli, ce jeudi matin, 110 membres de notre communauté au Soudan rapatriés à bord d’un avion privé, pour assurer leur retour au pays dans les meilleures conditions.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a tenu à recevoir les citoyens de retour au pays sur le tarmac de l’aile militaire de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsi.

Au sujet de ce rapatriement, l’ambassadeur de Mauritanie accrédité auprès de la République sœur du Soudan, SEM. Mohamed Mahfoudh Ould Cheikh El Ghadhi, a fait une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information dans laquelle il a indiqué qu’après le déclenchement de la crise au Soudan frère, l’ambassade était resté en contact permanent avec le les plus hautes autorités du pays, puisque Son Excellence le Président de la République a donné ses instructions strictes pour répondre immédiatement être au plus près des compatriotes établis au Soudan, suivre leur situation, les sécuriser et assurer leur rapatriement dans les meilleures conditions.

Il a ajouté que le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, avait communiqué avec ses homologues dans de nombreux pays, notamment le Royaume d’Arabie Saoudite, afin de se coordonner en permanence l’organisation d’un convoi comprenant le plus grand nombre possible de communautés d’expatriés au Soudan. Il a déclaré que depuis le début de la crise, l’ambassade a enregistré plus d’une centaine de citoyens mauritaniens et copié leurs passeports en prévision de toute possibilité de les évacuer en toute sécurité, et a également assuré un transport sûr par bus de manière confortable dans le cadre du convoi supervisé par les Nations Unies.

Les familles des citoyens, leurs amis et de nombreux autres citoyens sont venus à l’aéroport pour accueillir les rapatriés et exprimer leurs remerciements et leur gratitude au Président de la République pour l’attention particulière qu’il porte à nos communautés établies à l’étranger, pour son suivi personnel de leur situation et pour sa preste intervention dans les moments de crise pour assurer la sécurité et au besoin le rapatriement des compatriotes chaque fois que nécessaire.

Le président de la République était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, du directeur de cabinet du président et de cadres du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur.



