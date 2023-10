Le Président de la République a reçu une délégation du Fonds Monétaire International

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh ghazouani, a reçu vendredi au palais présidentiel à Nouakchott, une délégation du Fonds Monétaire International, dirigée par M. Félix Fischer, chef de mission du Fonds en Mauritanie.

La réunion a porté sur les domaines de coopération entre notre pays et le FMI, et les moyens de les renforcer au service du développement économique de la Mauritanie.

La réunion s’est tenue en présence du ministre chargé du Cabinet du président de la République, M. Mokhtar Ould Diay, du gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lamine Ould Dhehbi, de M. Sid Ahmed Ould Bouh, conseiller à la présidence de la République, représentant résident du Fonds Monétaire International en Mauritanie, Mme Anta Ndoye, de M. Anouar Aslow, économiste au Fonds, et de Mme Fatima Yahya, conseillère du représentant de la Mauritanie au Conseil d’administration du Fonds Monétaire international fonds.