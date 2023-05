Le Président de la Commission électorale annonce les résultats de l’élection du 13 mai

Aujourd’hui, dimanche, le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Dah Ould Abdel Jelil a annoncé les résultats officiels des élections législatives, régionales et municipales, dont le vote a eu lieu le samedi 13 mai 2023 afin d’élire les 176 membres de l’Assemblée nationale de Mauritanie.

Dah Ould Abdel Jelil a déclaré que les élections ont eu lieu dans tous les arrondissements municipaux, régionaux et législatifs, à l’exception d’une municipalité de la wilaya de Guidimagha, dans laquelle les élections seront répétées en même temps que le second tour prévu samedi prochain, 27 mai.

Abdel Jelil a confirmé que les élections ont été organisées dans 62 circonscriptions parlementaires, 13 circonscriptions régionales et 238 circonscriptions municipales, avec la participation de 25 partis politiques, soit le nombre total de partis autorisés dans le pays.

Il a ajouté que le nombre des inscrits sur la liste électorale a atteint 1 786 488 électeurs, dont 1 277 835 ont voté aux élections.

Dah Abdel Jelil a confirmé que toutes les circonscriptions régionales et municipales, qui sont organisées selon le système proportionnel, ont été achevées, tandis que 40 circonscriptions parlementaires ont été décidées, et il a été reporté au second tour 22 circonscriptions, dont quatre sont à l’étranger.

Il a mentionné que la commission a lancé une plateforme électronique pour annoncer les résultats par son intermédiaire, ce qui a permis de corriger de nombreuses erreurs surveillées, soulignant que rien ne l’oblige légalement à le faire.

Le parti Insaf a remporté 80 sièges au cours du premier tour des élections, Tawassoul a remporté neuf sièges, et chacun des partis , l’Union pour la démocratie et le progrès, l’Alliance démocratique nationale, le Parti républicain a obtenu 6 sièges.

Les partis Karama et Sawab ont remporté cinq sièges chacun, tandis que Nida El Watan et l’AJD/Mr/CVE ont remporté quatre sièges.

Hiwar et Hatem ont remporté 3 sièges, tandis que les partis UPC, El Vadhila et la coalition démocratique ont remporté un siège chacun.

Le 13 mai, les Mauritaniens ont voté pour élire un parlement de 176 députés, 237 conseils municipaux, 4 500 conseillers et 13 conseils régionaux.

Vingt-cinq partis politiques se sont disputés les voix de 1 786 488 d’électeurs lors d’élections qui ont vu la participation de plus de 33 000 candidats, dont 10 000 femmes.