Le Premier ministre supervise l’ouverture de l’année scolaire

Le Premier ministre supervise la cérémonie d’ouverture de la nouvelle année scolaire

Le Premier ministre Mohamed Bilal Massoud, sur instruction de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé l’ouverture officielle de la nouvelle rentrée scolaire ce lundi depuis l’école Taher Ould Ahmed de Dar Naaïm. 2022–2023

Lors d’une visite au lycée Arafat 2, à l’école Al-Hussein à Arafat Moughataa et à l’école Ibn Sina à Tevragh Zeina, il a été informé de l’état de préparation des établissements scolaires pour la rentrée de cette année scolaire.

Dans les différents établissements qu’il a visités, le Premier ministre a souligné l’importance que Son Excellence le Président de la République attache à la mise en place d’une école républicaine complète qui accueille les différentes composantes de la société et élimine les différences sociales. Une école qui crée une génération imprégnée d’une culture citoyenne, ce qui précise que la mise en œuvre de ce projet d’école républicaine commence en réalité par la première année de l’enseignement fondamental limitée exclusivement à l’enseignement public.

Il a indiqué que de grands efforts ont été consentis, en peu de temps, pour doubler la capacité d’absorption de l’école, procéder à des recrutements successifs, revoir les programmes d’enseignement et instituer le port des uniformes scolaires. Outre la gratuité des manuels scolaires, la mise à disposition de tables et l’ouverture de nombreuses cantines scolaires sur l’ensemble du territoire national, un certain nombre de mesures concrètes ont été prises, notamment le recrutement de surveillants et de gardiens pour sécuriser l’espace scolaire, afin que l’école publique soit un centre propice à l’encadrement pédagogique.

Le Premier ministre a ajouté que cet effort du gouvernement s’est accompagné d’un processus consultatif au niveau national sur la réforme du système éducatif, qui a conduit à l’approbation de la loi d’orientation pour la réforme du secteur de l’enseignement ; loi qui a été approuvé par l’Assemblée nationale, et qui définit les critères convenus de l’école républicaine.

De même, a-t-il noté, au cours de cette année, des efforts ont été déployés pour impliquer davantage les parents d’élèves dans la gestion de l’école en tant qu’établissement public, en activant les comités de gestion scolaire, pour en faire de véritables partenaires dans le processus de réhabilitation de l’école publique.

Toutes ces mesures doivent être soutenues par une impulsion nationale qui implique différents acteurs, qu’ils soient en charge du processus éducatif dans le secteur public ou privé, tels que les enseignants, les inspecteurs et les administrateurs scolaires, ou qu’ils interviennent dans ses diverses conditions, qu’ils soient parents d’élèves ou surveillants, pour que cette dynamique aboutisse sur la voie de la réhabilitation de l’école républicaine.

A l’issue de sa visite, le Premier ministre, lors d’une rencontre à l’Institut pédagogique national avec les agents du département, les autorités administratives et les maires, a déclaré que la création d’une école républicaine est une vision et un choix irréversible, car elle est l’aboutissement d’une une option de concertation qui a impliqué tous les acteurs et qui a abouti à une loi de la république contraignante pour tous.

Il a appelé tous ceux qui sont impliqués dans le processus éducatif, y compris le personnel enseignant, les maires des municipalités et les autorités administratives, à intensifier les efforts pour mettre en œuvre le processus de réforme en cours.

Il a souligné que l’État procède à la mise en œuvre du programme de réforme de l’éducation, qui a été béni par toutes les couches de la société et qui établit l’École de la République, qui a effectivement commencé cette année.

Il a indiqué que le processus de restauration de l’école publique se fera avec la participation et le soutien de l’enseignement privé et ne se fera pas à ses dépens, comme l’a souligné Son Excellence le Président de la République dans son allocution à l’occasion de la Journée de l’éducation nationale. lorsqu’il a souligné la position stratégique de l’enseignement privé dans le processus de développement et de réforme de notre système éducatif.

Le Premier ministre a été reçu dans les différents établissements scolaires visités par les ministres de l’Intérieur et de la Décentralisation, les ministres de l’Éducation nationale et de la Réforme de l’Éducation, des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille et les trois walis de Nouakchott. Le président de la région de Nouakchott, les maires des mogháts visités, le responsable de l’Association des parents d’élèves et d’étudiants et un certain nombre de responsables du ministère de l’Éducation nationale et de la Réforme du système éducatif étaient également présents à sa réception.

Lors de la visite, le Premier ministre était accompagné du secrétaire général du gouvernement, du chef de cabinet du Premier ministre et de plusieurs chargés de mission et conseillers de la Primature.