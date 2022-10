Ministre de l’éducation : « La nation est prête à concrétiser le choix de l’école républicaine »

Le ministre d’État chargé de l’éducation et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Val Ould Mohammad Lemmine, a souligné que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a tweeté aujourd’hui pour exhorter tous les participants à commencer l’année scolaire en mettant en œuvre les valeurs de l’Ecole de la République. Il a souligné que le pays est pleinement préparé à cela et mobilisera tous les moyens nécessaires pour faire du projet un succès, et a souhaité aux professeurs, au personnel et aux étudiants une nouvelle année universitaire réussie.

Il a déclaré que les écoles de la République intégreraient chaque enfant d’âge scolaire dans une école publique moderne axée sur la préparation des générations futures et les qualifierait pour les responsabilités envers le pays grâce à la capacité d’évoluer avec le temps.

Le ministre a souligné que le Premier ministre a été informé de l’année scolaire en cours lors de sa visite dans les différents établissements d’enseignement des trois moughataas de Nouakchott, notant la forte demande d’inscription en première année de l’enseignement fondamental et la présence d’un solide corps enseignant pour faciliter le processus d’inscription.

Il a noté que la visite a permis de prendre connaissance sur le terrain des conditions d’ouverture de l’école et de toutes les questions soulevées, qu’il s’agisse de la sécurité des élèves dans les établissements d’enseignement ou de la promotion de l’image de l’école.

Le ministre a ajouté que lors de la rencontre avec trois moughataas de Nouakchott, le Premier ministre a donné les instructions nécessaires pour suivre le rythme de la réforme de l’éducation et travailler à la mise en œuvre de la première phase.

Le ministre a indiqué que le pays est tout à fait prêt à tout fournir pour combler les lacunes qui pourraient entraver l’avancement des travaux, appelant tous les acteurs et ceux qui s’intéressent au domaine de l’éducation à participer activement et résolument pour atteindre les objectifs fixés par mettre sur pied une École republicaine.