Le Premier ministre regagne Nouakchott en provenance de Dallas

Après avoir représenté le Président de la République au Sommet du Partenariat économique USA-Afrique, le Premier ministre regagne Nouakchott.

M. Mohamed Bilal Messoud, est rentré vendredi après-midi à Nouakchott en provenance des États-Unis d’Amérique, après avoir représenté le président de la République, président de l’Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, au Sommet du partenariat économique USA-Afrique, qui s’est déroulé du 6 au 9 mai à Dallas.

L’événement s’adresse aux acteurs du changement (décideurs politiques, entrepreneurs, investisseurs, etc.) et vise à redéfinir les fondamentaux de la relation entre l’Afrique et les États-Unis d’Amérique en écoutant les partenaires, en répondant à leurs questions et en créant des opportunités.

Le Premier ministre a été accueilli à l’aéroport international de Nouakchott par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, plusieurs membres du gouvernement, le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, le wali de Nouakchott Ouest et la présidente de la région de Nouakchott.

Le Premier Ministre était accompagné d’une importante délégation comprenant MM :

– Abdessalem Ould Mohamed Saleh, Ministre de l’Economie et du Développement Durable.

– Aicha Vall Vergès, Directrice de Cabinet du Premier Ministre.

– Cissé Mint Boida, Ambassadrice de notre pays aux Etats-Unis d’Amérique.

– Mohamed Lemine Ould Reghani, Chargé de mission à la Primature.

– Ahmed Ould Saleck Ould Mohamed Moctar, conseiller du Premier ministre chargé de l’information et de la communication.