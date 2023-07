Le Premier ministre regagne Nouakchott après avoir participé au sommet Russie-Afrique.

Son Excellence, le Premier Ministre Mohamed Ould Bilal Massoud est rentré hier samedi dans la capitale Nouakchott en provenance de Saint-Pétersbourg, en République Fédérale de Russie, après avoir participé aux activités du deuxième sommet Russie -Afrique et du Forum économique et Humanitaire Russie-Afrique, qui se sont tenues les 27 et 28 juillet.

Son Excellence le Premier ministre a été reçu à l’Aéroport International de Nouakchott « Oum el-Tounisi » par Son Excellence le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, les ministres de la Justice et de la Défense nationale et le secrétaire général du gouvernement, outre le directeur adjoint du cabinet du Premier Ministre, le wali de Nouakchott Ouest et la présidente de la région de Nouakchott.

Le premier ministre était accompagné d’une importante délégation qui comprenait à la fois :

– Mohamed Salem Ould Merzoug, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger؛

– Lamrabet Ould Benahi, ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme ؛

– Saviya Mint Ntehah, ministre de l’action sociale, de l’enfance et de la famille

– Aicha Vall Verges, directrice du cabinet du premier ministre

– Mohamed Mahmoud Ould Dahi, ambassadeur de notre pays à Moscou

– Khadijetou Mbarek Fall, ambassadeur de notre pays auprès de l’Union africaine

– Ahmed Ould Salek Ould Mohamed Mokhtar, conseiller du Premier ministre chargé de l’information et de la communication

– Mohamed Lemine Ould Hamadi, conseiller du Premier ministre chargé de l’économie et des finances ؛

– Mohamed Ould Behnas, directeur du protocole au premier ministère