Le Premier ministre reçoit une mission du Fonds monétaire international

Nouakchott

AMI | 26 Oct 2023

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a reçu en audience jeudi dans son bureau, une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) actuellement en visite dans notre pays, conduite par M. Félix Fischer, chef de mission du Fonds en Mauritanie.

L’entrevue a été l’occasion de discuter des résultats positifs de la première évaluation du programme financé par le Fonds monétaire international, ainsi que des relations de coopération entre la Mauritanie et le FMI et des moyens de les renforcer et de les développer.

L’audience s’est déroulée en présence de M. Mohamed Lemine Ould Dhehbi, gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, de Mme Aicha Vall Vergès, directrice de cabinet du Premier ministre, de M. Mohamed Lemine Raghani, chargé de mission au Premier ministère, et de M. Mohamed Lemine Hamadi, conseiller du Premier ministre chargé de l’Économie et des Finances.