Le Premier ministre reçoit les membres du Comité international de supervision du projet d’accès à l’eau et à l’assainissement en milieu urbain.

M. Mohamed Ould Bilal Messoud a reçu en audience, mercredi au Premier ministère, les membres du Comité International chargé de piloter le « Projet d’Accès à l’Eau et à l’Assainissement en milieu urbain », mis en œuvre par le Conseil Régional de Nouakchott et ses partenaires internationaux.

La réunion a été l’occasion de discuter des relations de coopération et des moyens de les renforcer, ainsi que de diverses questions d’intérêt commun.

La rencontre s’est déroulée en présence de la directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Vergès, du conseiller en charge de la décentralisation et de l’aménagement du territoire au Premier ministère, M. Mohamed Mokhtar Belati, du conseiller en charge de l’eau et de l’assainissement, M. Mohamed Ould Kenkou, et de la présidente du Conseil régional de la ville de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdelmalek.

