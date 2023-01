Le Premier ministre reçoit le SG de l’organisation de l’unité Syndicale Africaine.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, a reçu, ce mercredi à son bureau au Premier ministère, M. Arezki Mezhoud, secrétaire général de l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA), en visite actuellement dans notre pays.

L’audience a porté sur divers aspects de la coopération entre notre pays et cette importante organisation et sur les moyens de la renforcer à différents niveaux.

A l’issue de la rencontre, le secrétaire général a exprimé ses sincères remerciements au Premier ministre pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité, soulignant que l’entretien a porté sur les questions sociales en Afrique de façon générale et en Mauritanie de façon particulière, ainsi que sur les plus importants défis en ce domaine.

Il a indiqué que cette visite, qui intervient à l’invitation de l’Union des travailleurs de Mauritanie (UTM), a permis d’exprimer, au nom de l’organisation de l’union syndicale africaine, basée à Accra, sa solidarité avec les travailleurs de Mauritanie et le peuple mauritanien, et son appréciation des acquis obtenus dans le domaine social, notamment les mesures sociales prises par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, comme les augmentations des salaires, du SMIG, des allocations et des pensions sociales.

Il a salué la vision de Son Excellence le Président de la République dans les domaines de la lutte contre les disparités sociales, la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions sociales des travailleurs mauritaniens.

Il a ajouté que l’audience a été l’occasion de parler de la question des libertés syndicales et du respect des droits syndicaux, ce qui est très important, en soulignant la nécessité de syndicats fortement représentés et représentatifs des ouvriers, car ils constituent une partie importante dans le processus de production et de développement.

Il a souligné que le respect des droits fondamentaux du travail, la protection du pouvoir d’achat et la promotion du dialogue social contribuent au processus de construction. A cet égard, il a félicité la Mauritanie pour la mise en place du Conseil national du dialogue social pour son rôle important dans la promotion de ce dialogue et l’établissement des règles de la paix sociale qui sont nécessaires au développement, notant que ce dialogue est un mécanisme important qui permet une répartition équitable des richesses.

Il a dit s’être entretenu mardi avec la ministre de la Fonction Publique et du Travail de la situation sociale et du secteur du travail en Mauritanie, indiquant que cette rencontre a été fructueuse et a abordé les projets les plus importants en Mauritanie, remerciant la ministre pour la note qu’elle a présentée sur son département, sur les mesures les plus importantes prises par le gouvernement mauritanien et sur sa volonté de tout mettre en œuvre pour promouvoir les droits du travail et le dialogue social.

La rencontre s’est déroulée en présence de la ministre de la Fonction Publique et du Travail, Mme Zeinebou Mint Ahmednah, de la directrice de cabinet du Premier Ministre, Mme Aichavall Verges, du conseiller du Premier Ministre chargé de la Fonction Publique, de la Modernisation de l’Administration et de la Réforme, M. Diallo Oumar Amadou, et du secrétaire général de l’Union des travailleurs de Mauritanie, M. El Kory Ould Abdel El Mawla.

AMI