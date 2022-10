Le Premier ministre reçoit le ministre marocain de la Pêche.

Son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a eu, vendredi matin, dans son cabinet au Premier Ministère à Nouakchott, un entretien avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement Rural, des Eaux et Forêts du Royaume frère du Maroc, M. Mohamed Seddiqi, en visite de travail dans notre pays.

A l’issue de l’entretien, le ministre marocain a fait une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information, dans laquelle il a expliqué qu’il a eu l’honneur de rencontrer le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie en marge de la réunion de la Commission mixte mauritano- marocaine des pêches et de la pisciculture.

Il a déclaré que la rencontre était l’occasion de souligner la volonté des deux pays de renforcer la coopération dans le domaine de la pêche maritime. C’était aussi le lieu d’aborder les solides relations fraternelles sous la direction avisée des deux dirigeants, Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le ministre marocain a indiqué que le programme de travail prévoit la signature avec son homologue mauritanien d’un protocole de coopération dans le domaine de la pêche pour les deux prochaines années 2023-2024.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Mohamed Ould Abdine Ould Maïev, de la directrice de Cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Vergès et du conseiller du Premier ministre chargé des Pêches, M. Ahmed Mbarek Meyssa, et côté marocain, en présence de S.E.M. Hamid Chabbar ambassadeur du Royaume frère du Maroc accrédité en Mauritanie et de M. Ridha Rabii, directeur de cabinet du ministre marocain de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement Rural, des Eaux et Forêts.