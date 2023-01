Le Premier ministre reçoit le ministre algérien du Commerce

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud a reçu en audience, vendredi à la primature à Nouakchott, le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.

L’audience a porté sur les questions d’intérêt commun et les relations de coopération unissant les deux pays ainsi que les moyens permettant de les renforcer davantage dans l’intérêt des deux peuples frères.

Le ministre du Commerce a également été reçu par le président de la République à Nouakchott, et cette rencontre a été l’occasion de confirmer la volonté de l’Algérie d’établir une relation commerciale et d’investissement solide qui reflète la relation fraternelle entre les deux pays. Kamel Rezig a assuré le président Mohamed Ould El Ghazouani que l’Algérie est tout à fait prête à construire de solides relations commerciales et d’investissement avec la Mauritanie. Le ministre a également transmis les salutations du président mauritanien Teboon au président mauritanien.

L’entrevue avec le Premier ministre s’est déroulée en présence du ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’artisanat et du Tourisme, M. Lemrabott Ould Benahi, de la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Vall Vergès, du conseiller du Premier ministre chargé du commerce et de l’industrie, M. Mohamed Ould Brahim El Kory, du président de l’union de patronat mauritanien, M. Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed et son adjoint, M. Levdal Ould Betah.