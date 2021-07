Le Premier ministre reçoit le directeur général de l’Organisation africaine de la Propriété intellectuelle

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a reçu en audience, mardi matin à Nouakchott, le directeur général de l’Organisation africaine de la Propriété intellectuelle, M. Denis L. Bohoussou.

La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre notre pays et cette organisation africaine et les moyens susceptibles de les renforcer et de les développer.

A l’issue de l’entrevue, le directeur général de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle a, dans une déclaration à l’AMI, loué le niveau du partenariat existant entre la Mauritanie et son organisation, ce qui , a-t-il dit, l’a aidé dans la réussite de sa mission.

La Mauritanie est considérée comme membre fondateur de l’OAPI qui comprend 17 pays africains

L’audience s’est déroulée en présence de Mesdames :

– Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme

– Aicha Vall Mint Verges, Directrice de cabinet du Premier ministre

– H Biba Mint Bacar, conseillère du Premier ministre, Chargée de la Culture et de l’Enseignement.