Le Premier ministre reçoit le Chef de file de l’Opposition démocratique et les membres du Conseil de cette Institution.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a reçu, mercredi, dans son bureau au Premier ministère, le Conseil de Supervision de l’Institution de l’Opposition Démocratique, présidé par M. Hamadi Sid El Mokhtar, Chef de file de cette Opposition.

A l’issue de la réunion, le Chef de file de l’Opposition, président du Conseil a fait la déclaration suivante à l’agence mauritanienne d’information : “Nous nous sommes réunis aujourd’hui, en tant que Conseil de Supervision de l’Institution de l’Opposition Démocratique, avec Son Excellence le Premier ministre, et c’était une occasion pour faire connaissance et essayer d’élaborer un canevas pour pouvoir communiquer avec le gouvernement afin que l’opposition puisse jouer le rôle qui lui est assigné conformément aux lois et décrets portant création de cette institution.

Nous espérons, Inchaa Allah, que le présent mandat sera riche en don de soi et nous permettra de bien communiquer avec le pouvoir pour le bien de la nation et du citoyen.

Nous avons discuté avec le Premier ministre de certaines questions nationales et internationales, et nous allons poursuivre nos contacts dans le cadre de ce que permet la règlementation dans ce domaine pour que la Mauritanie aille de l’avant et progresse et allons porter loin la voix du citoyen et partout, dans ce pays bien-aimé.

La réunion s’est déroulée en présence de la directrice du Cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Vergès, et de la conseillère du Premier ministre chargée des Affaires politiques, Mme Hindou Mint Ainina.