Le Premier ministre reçoit en audience une délégation du FMI.

Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud, à reçu en audience, mercredi à Nouakchott,une délégation du Fonds Monétaire International (FMI), conduite par M. Facinet Sylla,administrateur du FMI pour le Groupe Afrique 2.

Les entretiens ont porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et le FMI et les voies et moyens de les renforcer davantage.

L’entrevue s’est déroulée en présence du Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie,Mohamed Lemine Ould Dhehbi, la Directrice de Cabinet du Premier ministre,Mme Aïcha Vall Vergès et le chargé de mission au Premier ministère, M. Mohamed Lemine Ould Reghani.