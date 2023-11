Le Premier ministre préside une réunion sur la réforme éducative

Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la réforme du système éducatif.

M. Mohamed Ould Bilal Messoud,Premier ministre a présidé, jeudi à la primature, une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la réforme du système éducatif et de l’ancrage de l’École républicaine.

Au cours de la réunion, des exposés ont été présentés sur le niveau d’avancement dans la mise en œuvre des plans exécutifs pour la deuxième année de la réforme de l’éducation et de la création de l’École républicaine par les secteurs ministériels impliqués dans le processus de réforme de l’éducation et l’établissement d’un système éducatif pour le niveau préscolaire.

Après discussion et délibération, le Premier ministre a renouvelé ses instructions sur la nécessité d’améliorer la qualité de l’éducation en mettant en place un système de suivi et d’évaluation au niveau de toutes les étapes du processus éducatif, de l’encadrement et des contenus pédagogiques, avec la nécessité d’activer le programme national unifié d’éducation préscolaire.

Le Premier ministre a souligné la nécessité d’impliquer la famille éducative dans son ensemble pour impulser une synergie de nature à relever considérablement la qualité de l’éducation avec le concours concerté de tous les secteurs gouvernementaux intervenants.