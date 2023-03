Le Premier ministre préside une réunion pour encourager l’investissement

Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé d’améliorer le climat des affaires, d’encourager l’investissement, la compétitivité et la diversité de l’économie.

Son Excellence, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, a présidé, hier mardi au premier ministère, une réunion du Comité Ministériel chargé d’améliorer le climat des affaires et d’encourager l’investissement, la compétitivité et la diversité de l’économie.

La réunion comprenait la présentation et la discussion de deux rapports. Le premier comprenait une feuille de route pour l’amélioration constante du climat des affaires au vu de sa contribution à l’attraction des investissements, à la création de richesses et à la création de pôles d’emploi au profit de nos citoyens.

Le second est lié à l’amélioration de la compétitivité et de la diversité de l’économie.

Le projet de feuille de route comprenait des axes stratégiques clés qui visent à établir un ensemble de réformes pour améliorer le climat d’investissement dans le pays afin que la Mauritanie soit une destination pour les investissements étrangers et que les entreprises du pays soient des produits hautement compétitifs et diversifiés.

En conclusion, S.E. le Premier ministre a engagé les secteurs intervenants, chacun en ce qui le concerne, à suivre la mise en œuvre de son volet et à intensifier la coordination intersectorielle, appelant à surmonter tous les obstacles et à œuvrer pour créer un environnement favorable et pour faire de notre pays une destination privilégiée pour les investissements.