Le PM préside une réunion pour amélioration du climat des affaires

Le premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud a présidé, vendredi, dans la salle de réunion de la primature, une réunion du Comité ministériel chargé de l’amélioration du climat des affaires dans notre pays.

Au cours de la réunion, un exposé détaillé a été présenté par le Comité technique sur le bilan de la mise en œuvre des activités visant à améliorer le climat des affaires programmées pour l’année 2022, ainsi que les plans et programmes proposés pour l’année 2023.

Après discussion et délibération, le premier ministre a souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre ces plans dans les délais impartis, sur la base des objectifs contenus dans le programme de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, lié à l’amélioration du climat des affaires dans le pays pour en faire une destination attrayante pour les investissements nationaux et étrangers.

Enfin, le premier ministre a engagé tous les départements concernés à intensifier leurs efforts et leur coordination afin d’atteindre ces objectifs dans les meilleurs délais.

Le premier ministre reçoit une mission du FMI

Le premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, a par ailleurs reçu une délégation du Fonds Monétaire International conduite par M. Félix Patrick, Chef de Mission en charge de la Mauritanie, en compagnie de la représentante permanente du Fonds monétaire international dans notre pays, Mme Anta N’Doye.

L’entretien a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et cette institution monétaire internationale, et des moyens de renforcer et de développer cette coopération. Il a été également question des différents programmes financés dans notre pays par le Fonds.

La rencontre s’est déroulée en présence du gouverneur de la Banque Centrale, M. Mohamed Lemine Ould Dhehbi, de la directrice du Cabinet du premier ministre, Mme Aicha Val Verges, de M. Mohamed Lemine Raghani, chargé de mission au Cabinet du premier ministre et de M. Abderrahim Ould Didi, conseiller du Premier ministre chargé de l’Economie et des Finances.