Le Premier ministre préside une réunion du Haut Conseil du numérique

Le Premier ministre M. Mohamed Bilal Massoud a présidé, aujourd’hui au premier ministère, une réunion du Haut Conseil du numérique, en exécution des orientations de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui attache un grand intérêt à la transformation numérique, à l’innovation, à la modernisation de l’administration et à l’amélioration de la qualité des services rendus au citoyen.

L’ordre du jour de cette réunion portait sur l’examen de l’agenda de transition numérique 2022-2025, la Stratégie nationale de la sécurité numérique 2022-2025 et la Projet de mise en place d’une plateforme de dématérialisation d’un bouquet de services en ligne et la digitalisation des moyens de paiement de ces services.

La réunion a examiné et débattu largement ces documents de référence qui s’inscrivent dans le cadre d’une vision globale capitalisant les bonnes pratiques internationales en matière de numérique, tout en tenant compte des opportunités et menaces pour notre pays dans ce domaine.

A la suite de ces débats, le Conseil a approuvé les documents présentés.

Le Conseil a, par ailleurs, insisté sur l’importance capitale de la mise en place rapide d’un dispositif de cybersécurité performant et fiable, sur la mutualisation des infrastructures numériques entre les différents opérateurs publics et privés et sur la promotion de la formation et de la recherche dans ce secteur stratégique pour le développement du pays.

A la fin de la réunion, le Premier ministre a exhorté les participants à accélérer la mise en œuvre des projets et programmes approuvés afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers de l’Administration.

Il a demandé que des solutions soient mises en place pour augmenter le nombre de services qui seront digitalisés, conformément aux orientations du Président de la République.