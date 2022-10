Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la lutte contre les incendies en milieu rural.

Son Excellence le Premier Ministre, M. Mohamed Bilal Messoud a présidé ce vendredi au Premier Ministère une réunion du Comité Ministériel chargé du suivi du plan de lutte contre les incendies en milieu rural.

Au cours de la réunion, une présentation a été faite sur les mesures prises et le résultat du travail effectué par les services compétents.

Le comité a enregistré avec satisfaction le lancement dans les délais de la campagne nationale de protection incendie en milieu rural. Le comité a identifié les obstacles et les problèmes auxquels se heurte le lancement du processus et a proposé des solutions appropriées qui permettront d’accélérer le rythme des travaux de construction des corridors de protection.

En conclusion, Son Excellence le Premier Ministre a obligé les services concernés à intensifier les efforts, à coordonner les travaux et à accélérer l’intervention en tenant compte de la participation des acteurs locaux ainsi que des communautés rurales pour servir l’environnement et protéger les ressources forestières et naturelles.