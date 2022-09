Le Conseil des Ministres s’est réuni le mardi 13 septembre 2022

Le Conseil des Ministres s’est réuni le mardi 13 septembre 2022 sous la présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Secrétariat Général de la Présidence de la République

Haut Conseil de l’Education

Secrétaire Exécutif : Mahfoudh Ould Aguatt

Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur

Etablissements Publics

Académie Diplomatique de Mauritanie

Directeur Général : Abdel Kader Mohamed Ahmedou, précédemment Ambassadeur Conseiller au Cabinet et Actuel Président du Comité d’Orientation

Directeur Général Adjoint : Alpha THIAM, Diplomate ; Cadre précédemment en charge de l’Amérique du Sud et des Caraïbes

Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie

Cabinet du Ministre

Chargé de mission : Cheikhna Ould El Yass.

Le Conseil a également examiné et approuvé le deux projets de lois suivants :

-Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de financement signé le 09 Août 2022 entre la RIM et l’Association Internationale de Développement (IDA), destiné à un appui budgétaire pour le financement de la politique de développement des réformes du secteur privé, du numérique et du capital humain.

Ce financement, sous forme d’appui budgétaire pour encourager les réformes du secteur privé, du numérique et du capital humain, va permettre de poursuivre les réformes entreprises par le gouvernement en vue de moderniser l’infrastructure numérique du pays, améliorer la gouvernance du système éducatif, et mieux prendre en compte les effets des chocs climatiques sur les ménages vulnérables.

-Projet de loi autorisant la ratification du Contrat Programme n° 05/MHA/SNFP entre l’Etat Mauritanien et la Société Nationale des Forages et Puits (SNFP) pour la période 2022-2025.

Le renouvellement du contrat programme avec la SNFP sur la période 2022-2025, demeure une nécessité pour le secteur de l’eau et de l’assainissement afin de garantir l’exécution des programmes d’actions, d’améliorer la capacité nationale en matière d’exécution des forages, notamment dans les zones réputées difficiles, en plus de la régularisation des prix du marché.

Le Conseil a également examiné et adopté un projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la Ville de Timbedra (Commune de Timbedra, Moughataa de Timbedra, Wilaya du Hodh Echarghi).

Ce plan prend en compte les critères indispensables pour un cadre de vie adéquat garantissait la sécurité et la quiétude pour l’ensemble des populations.

Le lotissement couvre une superficie globale de 3700 hectares et comprend ;

• Une superficie habitable, estimée à 1763 hectares

• 5000 parcelles à usage d’habitation d’une superficie qui varie entre 400 et 600m²

• 2747 blocs restructurés

• Des parcelles réservées à des équipements publics qui couvrent une superficie de 250 hectares

• Une voirie couvrant une superficie 685 hectares

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs a présenté une communication relative à l’exécution des projets au mois d’août 2022.

Cette communication vise à suivre de près la mise en œuvre des projets et à accélérer leurs interventions après avoir diagnostiqué les causes des éventuels retards, en définissant les responsabilités et en apportant les solutions appropriées.

Le Ministre de la Santé a présenté une communication introductive à la politique pharmaceutique nationale (PPN) 2022-2026.

La PPN 2022-2026 est basée sur deux fondements que sont la préservation des acquis, leur pérennisation et la correction des dysfonctionnements. Elle vise à créer et fournir des mécanismes juridiques et institutionnels garantissant la fourniture de médicaments de qualité, à des prix décents, au bénéfice de l’ensemble de la population et sur l’ensemble du territoire national.

La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a présenté une communication relative à la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse (2022-2023).

Au final, cette communication propose un plan d’action qui vise à améliorer l’efficacité de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse, et à mettre l’accent sur la sensibilisation des populations, la réalisation de pares- feux de qualité, et la mise en place de brigades d’intervention mobile pour l’extinction des feux, en impliquant la Délégation Générale à la Protection Civile et la Gestion des Crises.