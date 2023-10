Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de Radiodiffusion télévision

Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du contrôle de la couverture radio et télévisuelle dans les zones frontalières.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, a présidé, lundi, une réunion du comité ministériel chargé du contrôle de la couverture des zones frontalières en services de télécommunications (téléphone, Internet) et services audiovisuels (radio via FM).

Après le discours d’ouverture prononcé par le Premier Ministre sur l’importance primordiale que les autorités attachent à la fourniture de services de communication et d’audiovisuel aux citoyens sur l’ensemble du territoire national, et notamment dans les zones frontalières, un exposé a été présenté sur le niveau de mise en œuvre des décisions et recommandations du Comité Ministériel, et l’étendue des progrès dans la mise en œuvre du plan d’action qui a été élaboré par les différents secteurs concernés, et le niveau d’avancement des travaux dans la mise en œuvre de ce qui en reste.

Après avoir discuté et délibéré sur plusieurs questions, le Premier Ministre a donné ses instructions sur la nécessité de lever tous les obstacles qui pourraient empêcher d’accélérer le rythme de mise en œuvre des engagements de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à étendre la couverture des communications, la diffusion de radio et de télévision dans les régions frontalières et la couverture complète de nos régions frontalières et des axes routiers nationaux avec des services de communications, des services filaires et sans fil (« téléphone et Internet ») et des services audiovisuels (radio via FM), appelant les secteurs intervenants à redoubler de coordination des efforts afin d’offrir une couverture de haute qualité.

AMI