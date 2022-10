Le Premier ministre préside le comité ministériel chargé du suivi de la rentrée scolaire.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a présidé lundi au Premier ministère une réunion du comité ministériel en charge du suivi de la rentrée scolaire 2022-2023.

Au cours de la réunion, le Premier ministre a exhorté tous les départements concernés à unir leurs forces pour assurer le succès de cette opération en prenant toutes les mesures nécessaires pour surmonter tous les obstacles, conformément aux instructions de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani tenant à jeter les bases de l’école républicaine en limitant la première année du cycle fondamental exclusivement à l’enseignement public.

Les trois walis de Nouakchott ont, chacun, fait une présentation sur les dispositions prises pour le suivi de la rentrée scolaire de cette année, au niveau des trois wilayas, affirmant leur volonté de faire de cette mission un succès.

Après discussion et délibération, le Premier ministre a renouvelé ses instructions pour accélérer la mise en œuvre du mécanisme visant à faire de l’école publique un espace sûr à travers lequel les valeurs de tolérance et de cohabitation prévalent et ce, en dynamisant la surveillance et le contrôle et en sécurisant l’espace scolaire.

Lors de cette rencontre le Premier ministre a déclaré que des solutions innovantes devraient être recherchées pour surmonter les difficultés que peuvent rencontrer les acteurs de la famille éducative afin de mettre en place l’école républicaine.



La réunion s’est déroulée en présence des ministres de l’Éducation Nationale, de la Réforme du Système Éducatif ; de l’Habitat, de l’Urbanisation et de l’Aménagement du Territoire ; du ministre-secrétaire général du gouvernement ; du directeur du Cabinet du Premier ministre et des conseillers au Premier ministère.