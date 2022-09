Le Premier ministre préside la réunion du Comité ministériel chargé de la préparation de la rentrée scolaire.

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a présidé jeudi une réunion du comité ministériel chargé des préparatifs de l’ouverture de nouvelles écoles et universités au siège de la Primature à Nouakchott.

Au cours de la réunion, des présentations ont été faites par les différents départements concernés à la rentrée 2022-2023 et à l’année universitaire, caractérisée par la mise en œuvre des mesures prévues par la loi d’orientation pédagogique récemment adoptée. .

Le comité a passé en revue la plupart des actions opérationnelles à mettre en œuvre cette année, première année de l’École de la République, qui assure la cohérence et l’harmonie entre les différentes composantes de notre société et renforce les fondements de l’unité nationale. Instructions de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République dans ce domaine.

Enfin, le Premier ministre a suggéré que les départements concernés fassent le point sur la situation réelle des établissements d’enseignement dans notre pays après la saison des pluies de cette année, et le soumettent au comité ministériel accompagné de recommandations lors de la prochaine réunion, en vue d’améliorer le système éducatif; dans lequel se déroulera l’action en éducation pour améliorer la performance et mieux coordonner les différents secteurs impliqués sur le terrain.