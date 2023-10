Le Premier ministre préside le comité ministériel chargé des interventions d’urgence

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a présidé jeudi une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre du Plan National de Réponse d’Urgence et du programme de surveillance pour l’année 2023.

Au début de la réunion, et après une présentation par le Comité technique sur les niveaux d’avancement dans la mise en œuvre des décisions et recommandations du Comité ministériel, le Premier ministre a félicité le Comité ministériel multisectoriel pour la conduite des mesures d’intervention d’urgence pour cette année. Il a appelé au développement des infrastructures d’assainissement et à l’élimination de tous les obstacles qui entravent la mise en œuvre des plans d’intervention d’urgence.

Il souligné la nécessité d’accélérer l’achèvement des activités restantes et à déployer des efforts concertés marqués par la célérité dans le traitement des problèmes par les différents départements, chacun selon son domaine d’intervention, afin de mettre en œuvre et de développer les infrastructures qui soutiennent la croissance et autres équipements nécessaires au développement économique et social du pays programmés dans le cadre des plans de développement dont le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a assigné la mise en œuvre au gouvernement.

Le Comité ministériel a recommandé l’adoption des propositions techniques afférentes aux responsabilités en matière de gestion, d’entretien et de suivi des barrages et digues de retenue d’eau. Enfin, le Premier ministre a donné ses instructions aux départements intervenants pour poursuivre la coordination et surmonter toutes les difficultés dans un souci d’efficacité et d’efficience toujours plus grandes.

AMI