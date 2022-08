Le Premier ministre préside le Comité des ministres de l’Assainissement de Nouakchott

Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud a présidé mardi la commission ministérielle chargée d’enquêter sur la situation de l’Assainissement à Nouakchott.

Au cours de la conférence, une étude technique sur les solutions d’assainissement communes pour la ville de Nouakchott a été présentée.

La conférence était consacrée à faire le point sur la situation de ce secteur afin de trouver des solutions techniques et institutionnelles concrètes pour créer dans les meilleurs délais des solutions efficaces et durables pour la ville de Nouakchott.

Il est donc important de suivre les recommandations de Son Excellence le Président de la République. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui vise à développer des réseaux d’assainissement adéquats en milieu urbain en construisant de nouveaux réseaux et en exploitant des extensions les réseaux existants.

Après de longues discussions, le Premier ministre a recommandé de respecter l’harmonie entre les solutions techniques proposées dans l’étude et le plan national approuvé dans le domaine de l’eau et le schéma directeur de la ville de Nouakchott dans le domaine de l’urbanisation.

Il a plaidé pour une collaboration conjointe impliquant toutes les parties prenantes, étatiques ou privées, pour trouver des solutions innovantes dans le domaine de la collecte des ressources et des investissements pour construire un système national d’assainissement urbain dans la ville de Nouakchott.