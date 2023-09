Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi des barrages et des aménagements hydrauliques.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud a présidé la réunion ordinaire du comité ministériel chargé de surveillance de l’état des barrages, digues et aménagements hydrauliques du pays.

Au cours de la réunion, les recommandations et décisions de la réunion précédente ont été lues et le niveau de leur mise en œuvre a été examiné dans le cadre du plan d’action national multisectoriel à travers lequel l’engagement de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El- Ghazouani, pour construire plus de 220 ouvrages hydrauliques, y compris des barrages, des digues et des réservoirs d’eau de surface, pendant quatre ans, dont 160 ouvrages ont été achevés jusqu’à présent, et le reste est en construction.

Les départements et organismes concernés ont présenté des exposés sur le système d’aménagement hydraulique, l’étendue de son impact suite aux inondations et aux pluies saisonnières de cette année, le niveau des dégâts constatés et son impact sur le déroulement de la campagne agricole en cours.

Le Comité ministériel a souligné l’importance du rôle des citoyens bénéficiant de ces installations dans la surveillance, l’entretien et le suivi, ainsi que dans la notification aux autorités compétentes lorsqu’ils constatent des dommages ou des problèmes pouvant nuire à ces installations.

Enfin, le Premier ministre a donné ses instructions aux différents départements pour accélérer le rythme de mise en œuvre des projets restants et réparer les installations endommagées le plus rapidement possible et présenter un résultat global lors de la prochaine réunion ordinaire.

AMI