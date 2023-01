Réunion du comité interministériel chargé d’élaborer un plan de réalisation des barrages et digues de retenue d’eau

Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a abrité, lundi à Nouakchott, une réunion du comité interministériel chargé d’élaborer un plan de réalisation des barrages et digues de retenue d’eau, d’appui à la culture maraîchère et aux coopératives familiale dans la Wilaya du Hodh Charghi et la moughataa de Barkéol dans la wilaya de l’Assaba.

Le comité comprend les ministres de l’Hydraulique et de l’Assainissement et de l’Agriculture ainsi que le Délégué à la Solidarité nationale et la lutte contre l’exclusion( Taazur).

Au cours de la réunion, le comité a passé en revue le rapport du comité technique conjoint et discuté les voies et moyens de mobiliser de mobiliser les ressources nécessaires et arrêté un calendrier pour l’exécution des travaux.

Le comité interministériel chargé d’élaborer un plan de réalisation des barrages et digues de retenue d’eau a été constitué en application des directives de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et conformément aux recommandations du comité ministériel, tenu sous la présidence de Son Excellence le Premier ministre le 21 octobre 2022.

AMI