Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi de la rentrée scolaire

M. Mohamed Ould Bilal Messoud a présidé mardi la réunion hebdomadaire du comité ministériel de suivi de la rentrée scolaire 2022-2023 à la Primature.

Au début de la rencontre, le Premier ministre a souligné la nécessité d’une action continue pour la réussite de l’Ecole de la République, sous la direction du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Au cours de la réunion, trois rapports sur la situation de la rentrée scolaire ont été présentés.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif a fait un exposé détaillé sur la situation globale de la scolarisation au niveau national, suivi d’un autre du Wali de Nouakchott détaillant l’état de la scolarisation dans les trois wilayas, dans lequel il mentionnait présence des élèves et du personnel, ainsi que la situation des formations scolaires.

Le troisième rapport – présenté par le conseiller du président de la République et du Premier ministre – dresse le bilan des travaux de terrain dans les neuf moughataas de Nouakchott.

A cet égard, la commission note avec satisfaction que l’Union nationale du patronat de Mauritanie (UNPM) a entamé la réhabilitation d’un certain nombre d’infrastructures scolaires dans certaines moughataas de Nouakchott.

Après discussion et délibération, le Premier ministre a de nouveau instruit de suivre de près la mise en œuvre des recommandations de la réunion du Comité.

La réunion s’est déroulée en présence des ministres des finances, de l’Éducation nationale et de la réforme du système éducatif ; du pétrole, de l’énergie, et des mines ; de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire, du secrétaire général du gouvernement, de la directrice de cabinet du Premier ministre et des conseillers à la présidence de la République et au Premier ministère, ainsi que des trois walis de Nouakchott et du président de l’UNPM.