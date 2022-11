Le Premier ministre préside la réunion du comité de l’Emploi

Le premier ministre préside une réunion du Comité ministériel chargé de l’Emploi.

M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, le Premier ministre, a présidé vendredi la réunion ordinaire du comité ministériel de l’emploi dans la chambre du Premier ministre.

Lors de cette réunion, le comité a entendu des présentations sur les mécanismes d’activation des politiques générales de l’emploi et la révision des solutions sectorielles pour augmenter les niveaux d’accès aux opportunités d’emploi.

Cette réunion a également discuté de la nécessité de développer les compétences professionnelles nationales qui contribuent à la croissance économique et aux opportunités d’emploi, de garantir l’égalité entre tous les citoyens, de les former d’une manière cohérente avec le marché national et de leur fournir l’expertise nécessaire, en accord avec l’ambitieux programme du président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

En conclusion, le Premier ministre a exhorté tous les secteurs du pays à coordonner leurs interventions pour réduire le chômage et les opportunités d’emploi offertes par tous les secteurs en Mauritanie, notamment le secteur de la production, des travaux et services publics, et a proposé, dans deux mois, à la prochaine réunion du Comité ministériel ci-dessus, les résultats de chaque secteur dans le domaine de l’emploi.