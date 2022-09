La forte inflation limite l’accès des ménages aux besoins essentiels

Message clé : une inflation élevée limite l’accès des ménages pauvres aux besoins de base, septembre 2022

Compte tenu des conditions pluviométriques, les céréales sont en phase de croissance/maturation dans la plupart des zones de production agricole. Dans les cultures de contre-saison, des niveaux optimaux de barrages et de réservoirs favorisent de bonnes perspectives de production agricole et des opportunités d’emplois saisonniers à cette période de l’année. Selon les dernières estimations du Ministère de l’agriculture, il y a 44 % de chances que la production céréalière soit plus favorable que la moyenne quinquennale. Cependant, de fortes pluies au cours des 10 derniers jours d’août et début septembre ont provoqué des inondations à certains endroits, notamment à Nouakchott et Kaedi, causant d’importants dégâts matériels.

Au niveau pastoral, la situation est globalement satisfaisante dans presque toutes les régions du pays. Dans les zones pastorales et agropastorales, la disponibilité et la bonne répartition des ressources pastorales favorisent la bonne santé animale. Les niveaux de prix des animaux augmentent globalement par rapport à la moyenne, en particulier pour les moutons où les conditions de pâturage s’améliorent sur la plupart des marchés. Malgré des améliorations récentes, la situation du commerce mouton/blé reste défavorable pour les éleveurs car les prix des denrées alimentaires ont explosé.

Les approvisionnements en céréales et autres denrées alimentaires dépendent toujours des importations en provenance des marchés internationaux et des flux transfrontaliers en provenance du Mali et du Sénégal. Les prix sont encore ridiculement élevés.

En effet, à Nouakchott, les prix des céréales sèches, notamment le blé et le mil, ont respectivement augmenté de 68% et 52% par rapport aux moyennes quinquennales. La hausse des prix de ces produits sur le marché intérieur est exacerbée par la hausse des prix des carburants observée en juillet dernier et la détérioration de l’état des infrastructures routières.

Partout au pays, les ménages dépensent désormais davantage pour la nourriture et abandonnent les besoins non alimentaires de base. Les conséquences de l’insécurité alimentaire restent globalement soulignées dans ce pays (Phase 2 de l’IPC). Ces populations se retrouvent particulièrement dans les communes au nord et à l’ouest de la ville de Nouakchott et à l’est des terres agricoles.

Rapide info avec Reliefweb et FEWS NET