Le Premier ministre, Ould Bilal Messaoud reçoit Al Mazrooei

Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud, a reçu en audience, lundi à Nouakchott, le président du conseil d’administration de l’Autorité arabe pour l’Investissement et le Développement agricoles (AAAID), M. Mohamed Bin Obaid Al Mazrooei.

Les entretiens ont porté sur les liens de coopération existant entre la Mauritanie et cette institution et les voies et moyens de les renforcer davantage.

La rencontre s’est déroulée en présence de la directrice de cabinet du Premier ministre et son conseiller chargé de l’agriculture, respectivement Mme Aîcha Vall Vergess et Ahmed Ould El Hadj.