Le Premier ministre algérien entame une visite en Mauritanie

Mardi, dans le cadre de la 19ème réunion de la Grande Commission mixte Algérie-Mauritanie, le Premier ministre algérien, M. M. Aïmene Benabderrahmane, a conduit une importante délégation ministérielle pour entamer une visite de travail en République islamique de Mauritanie. Le bureau du Premier ministre a indiqué qu’elle se tiendra à Nouakchott mercredi.

Le Premier ministre était accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire Brahim Merad (ministre de la Justice), Abderrachid Tabbi (ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), Kamel Bidari (ministre de la Formation professionnelle et de l’Enseignement Yacine Merabi), Travaux Publics, Hydraulique et Infrastructure, Lakhdar Rakhroukh, Pêche et Production de Poisson, Hichem Sofiane Salaouatchi.