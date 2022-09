Le Premier ministre algérien entame une visite chez-moi | Photos reportage

Le Premier ministre algérien entame une visite chez-moi en Mauritanie

Le Premier Ministre de la République algérienne démocratique et populaire, M. Aïmene Benabderrahmane, a entamé mardi une visite de travail dans notre pays pour présider la partie algérienne à la dix-neuvième session de la Grande Commission Mixte de Coopération Mauritano- algérienne.

Son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, était à la tête des accueillants de son homologue algérien à l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy.

Étaient également à l’accueil de l’hôte de marque algérien les ministres de la justice ; de l’intérieur et de la décentralisation ; des Pêches et de l’Économie maritime ; de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; de l’Équipement et des Transports ; de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; la directrice de cabinet du Premier ministre et l’ambassadeur de Mauritanie en Algérie ainsi que plusieurs autres hauts fonctionnaires en plus des autorités régionales de Nouakchott Ouest.

La délégation algérienne comprend notamment:

Les ministres de l’intérieur ; de la Justice ; de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; de la Formation et de l’Enseignement professionnel ; des Travaux publics, de l’Irrigation et des infrastructures et de la Pêche.

Au salon d’honneur de l’aéroport, le Premier ministre a eu des entretiens avec son homologue algérien en présence des ambassadeurs des deux pays.