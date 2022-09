Le Premier ministre algérien arrive à Nouakchott pour une visite de travail

Le Premier ministre algérien Aïmene Benabderrahmane a conduit mardi une importante délégation ministérielle à Nouakchott pour une visite de travail dans le cadre de la 19e réunion de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne.

A son arrivée à l’aéroport international de Nouakchott, M. Benabderrahmane a été reçu par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud.

M. Benabderrahmane coprésidera avec le Premier ministre le Grand Comité mixte de coopération algéro-mauritanien, qui sera mis en place après six ans d’absence.

Le Premier ministre algérien est accompagné des ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, de la Justice, Abderrachid Tabi, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bidari, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, de la Pêche et des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi.

Avec APS