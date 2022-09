Le Premier ministre algérien attendu à Nouakchott

Le Premier ministre algérien accompagné d’une importante délégation dont le Ministre de l’intérieur lequel remettra une invitation du président Tebboune au Président , Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour assister au sommet de la Ligue arabe prévu les 1er et 2 novembre à Alger.

M. Aïmene Benabderahmane effectuera une visite officielle de deux jours en Mauritanie pour coopérer avec son homologue la 19e session de la Commission mixte algéro-mauritanienne.

Le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani recevra le ministre de l’intérieur lequel lui remettra une invitation du président Tebboune, selon les médias algériens, pour assister à la réunion prévue les 1er et 2 novembre à Alger sur les travaux du 31e sommet arabe, 2022.

Cette visite sera également l’occasion de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines et de les pousser vers un domaine plus large.

En effet, Mohamed Ould Bilal Massoud, le Premier ministre coprésidera avec son homologue algérien la 19e session de la Commission mixte algéro-mauritanienne.

Les relations algéro-mauritaniennes, connues pour leur dynamisme sans précédent, sont « stratégiques et exceptionnelles », selon de hauts responsables des deux pays, qui ont été témoins d’un consensus de positions et de visions prises avec une volonté politique partagée pour renforcer les aspects économiques, sécuritaires et sociaux.