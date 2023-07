Le Premier ministre a été convoqué au palais présidentiel

Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a été convoqué au palais présidentiel

Des sources dignes de foi ont rapporté que l’honorable Premier ministre Mohamed Ould Bilal venait d’être convoqué au palais présidentiel .

Ce rappel intervient en prévision de l’annonce de la démission de son gouvernement et la formation d’un nouveau gouvernement en prélude à la présidentielle de 2024.

Des sources de proximité affirment qu’environ le tiers des membres du gouvernement actuel sera limogé et remplacé par de nouvelles personnalités.

Et, selon nos observations, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a remis sa démission à Mohamed Cheikh Ghazouani après que le parti au pouvoir a remporté une majorité écrasante aux élections législatives, régionales et municipales.