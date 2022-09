Le prélude à la consolidation de la volonté politique de progrès

Je voudrais revenir sur deux évènements intervenus ces dernièrs jours pour en souligner l’importance et mettre en évidence les implications qu’ils comportent.

Le premier événement concerne l’activation du contrôle de l’utilisation des deniers publics conformément aux orientations contenues dans le discours de SE Mr le Président de la République de la République à l’occasion de la dernière célébration de la fête de l’indépendance.

Le bilan communiqué par l’IGE sur ses interventions au cours des six derniers mois est révélateur d’une nouvelle dynamique pour retracer et sanctionner les nombreuses dérives qui ont caractérisé la gestion des ressources publiques au cours des périodes écoulées.

Cette approche qui s’inscrit dans le cadre plus général de la lutte contre la corruption est plus que nécessaire compte des implications négatives que crée l’étendue de la corruption et de la prévarication sur la confiance des citoyens à l’égard de leurs dirigeants et sur celle des investisseurs à l’égard du pays et de ses opportunités d’investissement.

La corruption fait perdre un à deux points de croissance par an, privant le pays de ressources fiscales conséquentes et de création de milliers d’emplois qui aurait permis de réduire le chômage des jeunes dont le taux continue à être particulièrement élevé(37%).

Le deuxième événement est relatif à la réactivité des Autorités pour venir en aide aux populations victimes des dernières inondations qui ont accompagné l’hivernage prometteur enregistré depuis quelques mois.

Le temps fort de cette réactivité dont la portée symbolique est évidente est sans doute l’interruption par le Président de la République de ses vacances pour venir réconforter les populations de Kaedi et superviser en personne la mise en œuvre du plan multiforme d’aide aux sinistrés.

La visite des quartiers inondés de Nouakchott par Mr le Premier Ministre et la fermeté affichée dans le suivi des ressources budgétaires consacrées à l’évacuation des eaux de pluie témoigne également de cette volonté d’afficher le soutien constant de l’Etat aux citoyens chaque fois que le besoin se fait sentir.

J’ai tenu à relever l’occurrence de ces évènements pour m’en féliciter tout d’abord et formuler l’espoir qu’il soient le prélude à la consolidation de la volonté politique de progrès et d’émancipation contenue dans le programme de SE Mr le Président de la République, programme qui a reçu l’adhésion du peuple mauritanien lors des dernières élections présidentielles.

Mohamed Nani

Consultant International

Ancien ministre