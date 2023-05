Le PRDR conquiert la forteresse de l’Est

Après le coup d’envoi de sa campagne dans la capitale économique de Nouadhibou, la secrétaire général du Parti républicain, démocrate et renouveau (PRDR) a organisé des soirées et des meetings pour sensibiliser et mobiliser des soutiens aux candidats de certaines circonscriptions de Nouakchott.

Ciblant l’est du pays, l’ancienne ministre Mintata Hedeid, accompagnée de sa direction et de l’équipe de campagne de son parti, organisera des rassemblements et rencontrera des militants et sympathisants, avant de visiter les personnes ressources locales (personnalités, imams, femmes et jeunes). Son but était de les inviter à voter pour la liste du PRDR afin, a-t-elle révélé, quelques heures avant son départ de Nouakchott de permettre au parti de repartir le 13 mai avec un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, d’une part et d’autre part autre c’est pour la municipalité et le conseil régional.

Rapide info avec le Calame