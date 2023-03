Le PM supervise des équipements de la Sté des Forages et Puits Le Premier ministre supervise la réception des ateliers et équipements de la société nationale des Forages et Puits

Le Premier ministre, Monsieur Mohamed Bilal Messaoud, a supervisé, lundi, dans la moughtaa du Ksara, wilaya de Nouakchott-Ouest, la réception des ateliers et équipements destinés Société Nationale des Forages et Puits(SNFP).

Ces trois ateliers de forages comportent 3 foreuses, 4 camions grue, 4 citernes mixtes eau – gasoil, 1 camion de ravitaillement et 5 véhicules de liaison 4×4.

Ils s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme prioritaire du Président de la République(ProPEP), Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Chaque atelier de forages est composé de :

une foreuse RB 50 montée sur camion 6X6 ;

un camion grue 6X6 ;

un camion-citerne mixte de 20 Tonnes ;

un Véhicule Pick Up Toyota 4X4 ;

un Camion de Ravitaillement pour les trois ateliers ;

En plus d’un camion grue et d’une citerne mixte supplémentaires pour le renforcement des ateliers existants.

Le coût global de ce lot est de deux cent millions Ouguiyas, entièrement supportés par l’Etat mauritanien.

Dans son mot pour l’occasion, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar a précisé que l’acquisition de ces ateliers intervient pour faire face au volume élevé de la demande de puits, des moyens limités du secteur privé, et de la vétusté des équipements de la Société Nationale de Forage et de Puits.

« Ces facteurs n’ont pas permis d’assurer la mise en œuvre des plans du secteur dans les délais, d’intervenir en temps opportun, ou de réguler et de contrôler les prix « , a noté le ministre.

Il a déclaré que la nouvelle flotte se distingue par des caractéristiques techniques élevées et utilise diverses techniques de forage atteignant des profondeurs de 1200 mètres, et se compose de trois unités avec leurs accessoires, de 14 camions de transport grues et réservoirs multi-conteneurs (eau et carburant), en plus de trois véhicules de soutien pour les équipes de forage.

M. Taleb Amar a, par la suite, passé en revue les différentes réalisations opérées, au cours des dernières années, dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, notamment la réalisation de plus de 500 études hydrogéologiques et géophysiques, en plus de nombreuses évaluations et mises à jour d’études relatives aux ressources hydriques.

Il a ajouté que plus de 663 villages ont été approvisionnés en eau potable, 1 266 équipements de pompage et plus de 215 000 raccordements domestiques ont été renouvelés.

S’agissant de la production d’eau, le ministre a précisé qu’elle a été augmentée de 245 mille mètres cubes, et qu’il été procédé dans le cadre de la deuxième phase du projet Dhar à l’approvisionnement de nombreux villages et villes en eau potable, et la production d’eau potable.

Enfin, le ministre a rappelé que la production d’eau potable a été augmentée de 5 000 mètres cubes au niveau de la ville de Boghé, grâce au traitement de l’eau du fleuve.

Pour sa part, le maire de la Commune de Ksar, M. Mohamed Salek Ould Oumar, a souhaité la bienvenue à l’assistance, et salué les efforts déployés par les pouvoirs publics pour servir les citoyens dans divers domaines.

M. Oumar a, également, apprécié l’apport de ces ateliers dans la couverture des besoins de la population en milieu rural en eau potable.

Le Premier ministre a, par la suite, suivi des explications détaillées sur le projet et ses contributions à l’amélioration de l’accès des citoyens aux services d’eau, en particulier dans les zones rurales, présentées par le directeur général de la Société nationale de forage et Puits, M. Ba Hamady Samba, et ce avant de donner le signal en service ces ateliers.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la directrice de cabinet du Premier ministre, des chargés de mission et des conseillers au premier ministère, la wali de Nouakchott-Ouest, la présidente de la Région de Nouakchott et la hakem du Ksar.