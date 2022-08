Le PM reçoit une délégation de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples

Le PM reçoit une délégation de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, a reçu, ce mercredi à Nouakchott, une délégation de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, conduite par la Présidente de la Cour, Mme Hounaboud Imane.

La rencontre a porté sur les domaines de coopération entre notre pays et la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples et sur diverses questions d’intérêt commun.

La réunion s’est déroulée en présence du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ben Cheikh Abdoullah Ben Boya, du directeur adjoint de Cabinet du Premier ministre, M. Fouad Mokhtar Nech, et du conseiller du Premier ministre chargé des droits de l’Homme, M. Mohamed Ely Telmoudi.