Le PM préside une session sur l’action du gouvernement

Le Premier ministre préside une session sur la gestion de l’action du gouvernement à l’intention des nouveaux ministres

M. Mohamed Ould Bilal Messoud, Premier ministre, a présidé jeudi, à la Primature à Nouakchott, une session à l’intention des nouveaux ministres centrée sur la gestion de l’action gouvernementale.

Le Premier ministre a félicité les nouveaux ministres pour la confiance que leur accorde Son Excellence le Président de la République, leur souhaitant plein succès dans les missions qui leur ont été confiées, soulignant la nécessité de développer le service public dans son ensemble et de construire une administration professionnelle et efficace dont la gestion est basée sur les résultats.

Cette administration doit être suivie et faire l’objet d’une évaluation périodique des niveaux d’atteinte des objectifs pour corriger les plans et programmes ou les faire avancer.

A cet égard, il a souligné l’intérêt pour chacun de garder à l’esprit, en premier lieu, les références de base sur lesquelles s’appuie l’action gouvernementale, selon la vision stratégique de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani définie dans son programme électoral traduite dans les lettres de mission ministérielles, en plus de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée.

M. Mohamed Ould Bilal Messoud a appelé à la nécessité d’œuvrer à donner une forte impulsion au rythme de réalisation des projets et programmes gouvernementaux prévus et à poursuivre les réformes structurelles et organisationnelles nécessaires pour développer le travail et améliorer la performance de la gestion par l’introduction des nouvelles technologies dans la manière de travailler.

Pour y parvenir, il a exhorté à travailler avec l’esprit d’équipe soudée et solidaire, à consacrer la tradition de la concertation, à faire preuve de responsabilité et de sérieux, à respecter les textes et procédures approuvés afin d’améliorer la relation entre l’administration et le citoyen, et d’assurer l’égalité d’accès aux services et leur proximité.

Il a également appelé à la rigueur dans le respect des règles de transparence et des principes de bonne gouvernance, dans la gestion des ressources et l’administration des affaires publiques, la restauration de la valeur du travail, le respect du mérite et des droits, la consolidation des acquis et le renforcement du travail d’équipe.

Les participants ont écouté les exposés des membres du cabinet du Premier ministre sur les exigences et les mécanismes de coordination et d’évaluation du travail du gouvernement, ainsi que sur le processus d’élaboration des textes juridiques.

