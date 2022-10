Le PM préside une réunion du comité chargé de la scolarisation

Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de la mise en œuvre du plan national de scolarisation.

Son Excellence le Premier Ministre Mohamed Ould Bilal Messoud a présidé, ce mardi, au Premier Ministère, une réunion du Comité Ministériel chargé de la mise en œuvre du Plan National de Scolarisation 2022-2023.

Au cours de cette rencontre, Son Excellence le Premier Ministre a instruit les secteurs concernés de prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter les obstacles et unir les efforts pour la réussite du processus de création de l’Ecole Républicaine, en application des instructions de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Au cours de la réunion, trois rapports ont été présentés sur l’état de l’entrée scolaire ; Le premier était un rapport général présenté par le Ministère de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif, suivi d’une présentation conjointe les walis de Nouakchott sur l’état de la scolarisation dans leurs wilayas ; puis un troisième rapport remis par des conseillers à la Présidence de la République et au Premier Ministère qui évalue les démarches appliquées sur le terrain au niveau des neuf moughataas de Nouakchott.

Après discussion et délibération, le Premier ministre a renouvelé ses instructions pour accélérer la mise en place de l’école républicaine comme seule option et en faire un espace sûr qui dispense des connaissances, valorise la citoyenneté et renforce la cohésion nationale. Il a appelé tous les acteurs de la famille éducative à unir leurs efforts pour restaurer la confiance dans l’école publique .

Il a été décidé que ce comité se réunirait chaque semaine pour assurer un travail suivi de ce processus.

Ont participé à cette rencontre les Ministres de l’Intérieur, de la Décentralisation, de l’Éducation Nationale, de la Réforme du Système Educatif, de l’action Sociale, de l’Enfance et de la Famille, le ministre Secrétaire Général du Gouvernement, le Directeur de Cabinet du Premier Ministre et des Conseillers à la Présidence de la République et du Premier Ministère, ainsi que les trois walis de Nouakchott.