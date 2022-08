Le PM préside une réunion chargée du suivi de la SCAPP

Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la SCAPP

Nouakchott, 01/08/2022

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud a présidé, lundi dans la salle de réunion du Premier ministère, une réunion du Comité ministériel chargé du suivi de la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP).

Au cours de la réunion, une présentation complète a été faite sur la Stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée pour la période 2016-2030 et le niveau d’avancement du deuxième de plan d’action de cette stratégie

A l’issue de la réunion, le Premier ministre a donné des directives pour que le deuxième plan d’action de la stratégie soit élaboré sur la base des référentiels fondamentaux de l’action gouvernementale, à savoir le programme « Mes engagements » du Président de la République ; référentiels qui sont par ailleurs déclinés à travers le Programme élargi Mes Priorités de Son Excellence le Président de la République, les plans d’action du gouvernement, et le plan national pour l’Equité, la Citoyenneté et la Cohésion Sociale « Insaf », ainsi que la prise en compte des propositions et recommandations des ministres, chacun selon son secteur.