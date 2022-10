Le PM préside le comité de l’accès aux indicateurs du MCC.

Le Premier ministre préside le comité de l’accès aux indicateurs du MCC.

Le Premier ministre M. Mohamed Ould Bilal Messoud a présidé, mercredi soir, à la Primature, une réunion du comité ministériel chargé d’évaluer l’accès de la Mauritanie aux indicateurs du Millennium Challenge Corporation (MCC).

La réunion a été l’occasion d’évaluer le niveau général des progrès réalisés par notre pays pour se positionner par rapport aux indicateurs du Millennium Challenge Corporation. Après discussion et délibération, le Premier ministre a renouvelé ses instructions pour accélérer l’inscription des réformes nécessaires de manière à permettre au pays de bénéficier des ressources et des investissements qu’offre l’accès à la liste des pays éligibles. ( liberté économique, investissement dans le capital humain et bonne gouvernance)

Enfin, M. Mohamed Ould Bilal a souligné la nécessité d’améliorer les indicateurs en faisant en sorte que les départements ministériels concernés fournissent, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires permettant d’améliorer la position du pays auprès des instances de suivi des indicateurs du Millennium Challenge Corporation « MCC ».