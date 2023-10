Le plus haut responsable de l’ONU dans une Libye divisée a appelé à une paix unie…

L’envoyé de l’ONU appelle à un « mécanisme unifié » pour diriger la reconstruction d’une ville ravagée par les inondations en Libye

Le plus haut responsable des Nations Unies en Libye séparatiste a appelé à un mécanisme conjoint pour gérer la reconstruction d’une ville côtière ravagée par des inondations dévastatrices le mois précédent.

Par SAMY MAGDY Associated Press 2 octobre 2023, 17h01 France, Allemagne et Italie.

Les cinq administrations d’État ont déclaré dans une déclaration mutuelle qu’elles « soutenaient fermement » une proposition visant à « fournir une assistance transparente et responsable et à répondre aux besoins de reconstruction après les inondations catastrophiques ».

Ce pays d’Afrique du Nord, riche en pétrole, est en plein désarroi depuis 2011, lorsqu’un soulèvement du Printemps arabe soutenu par l’OTAN a renversé le despote de longue date Mouammar Kadhafi, qui a ensuite été exécuté. Pendant la majeure partie de la dernière décennie, des administrations concurrentes se sont disputées le pouvoir pour diriger la Libye.

Les parties orientale et méridionale du pays étaient sous le contrôle du général. Khalifa Haftar et son Armée nationale libyenne autoproclamée, alliée à un gouvernement confirmé par l’Assemblée nationale. Une administration rivale a été établie dans la capitale Tripoli et a bénéficié du soutien de la plupart de l’opinion publique internationale.

