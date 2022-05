Le PDG de Kinross invité à Nouakchott pour participer au panel exécutif sur la transition énergétique pour une industrie minière éco-responsable

Nouakchott, le 25 mai 2022 _ Sous le haut patronnage de Son Excellence le Président de la République, Mr Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie a organisé à Nouakchott, le 24 mai dernier, un panel exécutif autour du thème « Accélérer la transition énergétique et développer une industrie minière éco-responsable » qui a vu la participation des principaux acteurs publics et privés liés aux secteurs extractif et de l’énergie en Mauritanie.

C’est dans ce cadre que M. J. Paul Rollinson, PDG de Kinross Gold Corporation est venu, à l’invitation de SE M. Abdessalam Mohamed SALEH, Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, présenter le point de vue de Kinross sur les opportunités en matière d’énergies renouvelables pour le développement de l’industrie minière en Mauritanie.

Kinross adhère pleinement à la nouvelle vision de l’Etat Mauritanien, pour une transition énergétique visant à mieux valoriser ses ressources et à promouvoir les investissements dans son secteur extractif et énergétique.

A cet effet Kinross s’est fixé un objectif de réduire l’intensité de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30 % d’ici 2030, et d’être une entreprise à émissions nettes de GES nulles d’ici 2050, soit une réduction de 530 000 tonnes sur la durée de vie de la mine.

Pour aider à atteindre cet objectif, Kinross s’est lancée dans un grand projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de production de 34 MW et de 18MW de stockage qui devrait fournir 20 % de l’énergie de Tasiast et réduire les émissions de GES de 530 000 tonnes sur la durée de vie de la mine.

Kinross est fière de s’associer aux Autorités Mauritaniennes pour contribuer au développement du secteur extractif du pays et au développement économique de la Mauritanie et s’engage à accompagner la Gouvernement mauritanien dans ses efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers une utilisation accrue de nouvelles technologies vertes dans l’exploitation de la mine Tasiast.

SAG Mill_ Broyeur semi-Autogène_Crédit photos TMLSA



Le PDG de Kinross prend la parole au cours de la conférence au sujet de la transition énergétique et le secteur minier



Centrale solaire – Crédit photos TMLSA

