Le patriotisme est pour nous une idée claire ; elle implique la notion d’un territoire défini par les frontières politiques de notre pays et l’intelligence de la solidarité des hommes qui l’occupent ; elle est faite des souvenirs de notre histoire et, pour l’avenir, de la volonté de continuer à régler nos destins nous-mêmes, entre nous. Notre terre, nos traditions, nous savons que nous les avons reçues de nos pères et nous avons le souci de les transmettre intactes à nos descendants. « Pour que vive la patrie, chaque mauritanien consent à mourir. »

Mais pour être ainsi principe d’action et de sacrifice, l’idée doit être doublée de sentiment. Le sentiment est même l’élément essentiel. L’idée peut n’être pas formulée, le sentiment peut demeurer inconscient, peu importe, pourvu qu’il existe il dirigera et animera l’action.

L’équipe nationale est notre patrimoine c’est à nous de la soutenir de l’encourager loin des considérations politiques et sociétales d’autant plus qu’elle défend les couleurs de notre patrie.

J’imagine mal comment ne pas défendre sa patrie et le faire pour une autre.

Mamadou Moustapha Bâ

@Patriotes_unis