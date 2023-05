Le parti Hatem appelle les habitants d’Atar à voter pour sa liste électorale

Le Parti mauritanien de l’union et du changement (Hatem) a organisé lundi soir dans la moughataa d’Atar un rassemblement populaire consacré à expliquer le contenu de son programme électoral et les aspirations qu’il porte, qui représente l’espoir de tous les habitants de la capitale mauritanienne de l’Adrar.

Le président du parti, M. Saleh Ould Hanena, a appelé les militants du parti à s’unir et à se rendre aux urnes pour voter pour les options municipale, régionale et parlementaire du parti.

Il a déclaré que les politiques du parti sont basées sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens, le soutien aux groupes les plus vulnérables, le développement de l’économie et la promotion du développement local.

Chacun des candidats a ensuite exprimé son ferme engagement à changer la réalité dans la ville en améliorant les services d’eau, d’électricité, d’assainissement et d’éducation et en créant davantage d’opportunités d’emploi.